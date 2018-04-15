لاعب دولي في كرة الطائرة يستغرب تغييرات تركي آل الشيخ

سعيد العجل(صدى):

استغرب اللاعب الدولي السابق للكرة الطائرة محمد الشيبان التغييرات التي استحدثت في الاتحاد السعودي للكرة الطائرة من قبل المستشار تركي آل الشيخ والتي اشتملت على تغييرات ادارية وفنية لم تكن موفقة بحسب رأي الشيبان .

وقد تم اعفاء الاستاذ عبد الهادي الحبابي الرئيس الاسبق والذي كان مجتهداً وكان لديه استراتيجية جيدة في تحقيق الانتشار والانجازات للعبة واستطرد نأمل من الرئيس الحالي العمل على استراتيجية لخدمة اللعبة .

وذكر الشيبان أن معالي المستشار استحدث بطولة كأس السعودية بجوائز عينية عبارة عن كأس وميداليات للمراكز الأولى بدون اي مزايا مالية .

وافاد أن الفائز بالدوري هذا الموسم يكافئ بمبلغ 50 الف ريال سعودي لاتغطي رواتب اللاعبين ومصاريف اللعبة وتساءل الشيبان حول اقامة دورات اعداد مدربين من قبل الاتحاد السعودي لكرة الطائرة الا أن اغلب المدربين خارج المنافسة واقترح بأن دوروي الدرجة الثانية ودوري الدرجة الأولى يكون بمدربين وطنيين وتمنى الشيبان أن يتم تحسين الوضع المالي للعبة الموسم القادم والعمل على وضع استراتيجية تخدم اللعبة واللاعب في المقام الاول والانتشار الدولي والصعود على منصات التتويج الدولية .