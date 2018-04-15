أزمة مالية تخنق أندية دوري المحترفين

ماجد محمد(صدى):

يبدو أن الأزمة المالية التي تعاني منها أندية دوري المحترفين مازالت مستمرة؛ بسبب تأخر رابطة الدوري في إيداع المبالغ المخصصة لـ 5 شهور.

وتأخرت الرابطة في إيداع الموال؛ نظرًا إلى توقف الراعي الرسمي عبداللطيف جميل عن إيداع المخصصات المالية للدوري عقب تعديل اسم الدوري من جميل إلى دوري المحترفين السعودي، بالإضافة إلى سحب بعض مميزاته في عقده مع اتحاد كرة القدم، بجانب سحب النقل التلفزيوني من mbcpro.

وتشعر الأندية بلاعبيها المحترفين والمحليين، بالتوتر لتأخر مستحقاتهم حتى الان؛ حيث عجزت الأندية عن تسليم اللاعبين والجهازين الفني والإداري رواتبهم.

يجدر الإشارة إلى أن المبالغ الشهرية التي تودع في حسابات الأندية بين 400 و600 ألف ريال، حيث تختلف المبالغ التي تمنح للأندية التي تملك الرخصة الآسيوية عن التي لا تملكها.