بين ” الخدمة المدنية ” و ” التعليم ” .. موعد الإعلان عن الوظائف التعليمية

حمود العنزي(صدى):

أكدت وزارة الخدمة المدنية، أن تحديد موعد الإعلان عن الوظائف التعليمية هذا العام، ليس من اختصاصها.

وأوضحت الوزارة في ردها على استفسارات المتابعين لها بموقع ” تويتر ” ، أن هذه الأمر شأن خاص بوزارة التعليم حيث إنها باتت من الجهات الممكنة.

فيما أشار مختصون، إلى أنه من المتوقع أن يتم الإعلان عن الموعد، بعد اعتماد حركة النقل الخارجي والتي ستحدد مسار الاحتياج الفعلي في المدارس.

يذكر أن وزارة الخدمة المدنية كانت قد أوضحت أن الوظائف في وزارة التعليم أصبحت من الوظائف الممكنة، وأن ” التعليم ” هي المعنية بالإعلان عنها وشغلها وفق الضوابط والآلية المعتمدة لذلك.