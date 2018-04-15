نشرة الطقس المتوقعة لليوم الأحد على أنحاء المملكة

نايف السالم(صدى):

تقدم ” صدى ” نشرة الطقس المتوقعة لليوم الأحد، على جميع محافظات ومناطق المملكة، وذلك وفقًا لما توقعته الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة.

حيث توقعت الأرصاد، سحبًا رعدية ممطرة تسبق برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق: ” حائل، القصيم، الرياض، الشرقية ” ، في حين تكون السماء غائمة جزئيًا، تتخللها سحب رعدية ممطرة على مرتفعات الباحة، عسير، جازان، نجران.

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة اليوم على مدن ومحافظات ومناطق المملكة، على النحو التالي:

المنطقة العظمى الصغرى

– الرياض: 33 – 19 .. عوالق ترابية.

– مكة المكرمة: 39 – 25 .. صحو.

– المدينة المنورة: 36 – 22 .. عوالق ترابية.

– جدة: 35 – 24 .. صحو.

– شرورة: 37 – 26 .. أمطار رعدية.

– نجران: 32 – 19 .. أمطار رعدية.

– الباحة: 26 – 13 .. سحب رعدية ممطرة.

– القنفذة: 36 – 25 .. صحو.

– أبها: 24 – 13 .. سحب رعدية ممطرة.

– بيشة: 32 – 16 .. سحب رعدية.

– جازان: 36 – 27 .. سحب رعدية ممطرة.

– طريف: 28 – 12 .. صحو.

– عرعر: 30 – 16 .. صحو.

– القريات: 29 – 15 .. صحو.

– رفحا: 31 – 19 .. صحو.

– تبوك: 30 – 18 .. غائم جزئي.

– حائل: 29 – 17 .. سحب رعدية.

– سكاكا: 30 – 17 .. صحو.

– الدمام: 34 – 20 .. أتربة مثارة.

– حفر الباطن: 32 – 20 .. مشمس.

– الأحساء: 34 – 21 .. أتربة مثارة.

– بريدة: 32 – 19 .. غائم جزئي.

– وادي الدواسر: 36 – 21 .. أتربة مثارة.

– العلا: 31 – 17 .. غائم جزئي.

– ينبع: 34 – 20 .. صحو.

– الطائف: 28 – 17 .. غائم جزئي.

– الوجه: 29 – 20 .. غائم جزئي.