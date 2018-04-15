أمانة الرياض تطلق برنامج ” عاون ” للحفاظ على الحدائق والمرافق

سعيد العجل(صدى):

أطلقت أمانة منطقة الرياض برنامجا بيئيا لتعزيز المحافظة على بيئة الحي، وفتح باب العضوية للراغبين من المتطوعين من السكان للمشاركة والمساهمة في الحفاظ على الحدائق والمتنزهات وممرات المشاة.

وقال المهندس إبراهيم بن ناصر الهويمل المدير العام للإدارة العامة للحدائق والخدمات الاجتماعية في أمانة منطقة الرياض أن البرنامج الذي تم إطلاقه يحمل اسم “عاون” نهدف من خلاله تعزيز المواطنة في نفوس سكان الحي وتنمية روح الأنسنة والتعاون من المجاورين والمستفيدين من الحدائق وممرات المشاة والمحافظة على بيئة الحي، حيث تم فتح باب العضوية للراغبين في المشاركة في البرنامج.

وأشار المهندس الهويمل إلى الاهتمام الذي توليه أمانة منطقة الرياض الخاص بالمشاركة المجتمعية ودور المواطن والمواطنة في الحفاظ على الممتلكات العامة، وتعزيزها في نفوس الجميع، باعتبار أن تلك المنشآت هي في الأصل وضعت لهم ومن أجلهم، وبالتالي فنحن نعول على برنامج “عاون” الكثير من المحافظة على الحدائق وممرات المشاة، لافتا أن من مهام الأعضاء التعاون مع الإدارة العامة للحدائق من خلال الإشراف ومراقبة تلك المواقع حيث سيتم منحهم بطاقات تحمل مسمى عضو في برنامج ” عاون ” وتلقي الملاحظات والطلبات الداعمة لإثراء مرافق الحدائق وعناصرها، ومتابعة أي سلبيات والحد منها، والمشاركة في الفعاليات التي تقام في هذه المواقع.

وحول آلية التسجيل في البرنامج، أوضح المهندس الهويمل انه تم تخصيص جناح ضمن مبادرة ” حياكم في حيكم ” والتي تم اطلاقها في أحياء العاصمة لتسجيل المتطوعين ومحبي الحفاظ على البيئة واصدار البطاقات لهم.