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  3. بعد تغيير رؤساء الأندية.. الجاسر: ” إذا لم يثبت الشخص جدارته سيتم استبعاده “

بعد تغيير رؤساء الأندية.. الجاسر: ” إذا لم يثبت الشخص جدارته سيتم استبعاده “

بعد تغيير رؤساء الأندية.. الجاسر: ” إذا لم يثبت الشخص جدارته سيتم استبعاده “
ماجد محمد(صدى):

أكد الإعلامي عبدالكريم الجاسر، أنه لابد من وجود مرونة في قرارات الإعفاء والتغييرات مثلما توجد مرونة في التكليفات.

وقال الجاسر خلال لقائه ببرنامج ” الخيمة ” : ” مثل ما في مرونة في عدة تكليفات ،في ايضا مرونة في الإعفاء والمحاسبة ، وإذا لم يثبت الشخص جدارته يتم استبعاده ويتم تعديل القرار فورا “.

وأضاف : ” كثير من الناس يتعاقد مع مدربين ، وإذا وجدوا عدم صلاحيتهم ، يتكابرون في تعديل القرار ومعالجة الوضع ” ، لافتا إلى أنه لابد من عدم التعصب في الرأي والمجاملات على حساب المصلحة العامة.


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