بعد تغيير رؤساء الأندية.. الجاسر: ” إذا لم يثبت الشخص جدارته سيتم استبعاده “

ماجد محمد(صدى):

أكد الإعلامي عبدالكريم الجاسر، أنه لابد من وجود مرونة في قرارات الإعفاء والتغييرات مثلما توجد مرونة في التكليفات.

وقال الجاسر خلال لقائه ببرنامج ” الخيمة ” : ” مثل ما في مرونة في عدة تكليفات ،في ايضا مرونة في الإعفاء والمحاسبة ، وإذا لم يثبت الشخص جدارته يتم استبعاده ويتم تعديل القرار فورا “.

وأضاف : ” كثير من الناس يتعاقد مع مدربين ، وإذا وجدوا عدم صلاحيتهم ، يتكابرون في تعديل القرار ومعالجة الوضع ” ، لافتا إلى أنه لابد من عدم التعصب في الرأي والمجاملات على حساب المصلحة العامة.

عبدالكريم الجاسر – سهولة تكليف رؤساء الأندية يقابله سهولة الإعفاء مثل سامي و ماجد #برنامج_الخيمة pic.twitter.com/ZrkQk6xdVd — KSA SPORTS (@riyadiyatv) ١٤ أبريل، ٢٠١٨



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