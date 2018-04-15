بالفيديو..البكيري: ولاء جمهور الهلال وضع جماهير الأندية الأخرى في وضع محرج
أكد محمد البكيري رئيس تحرير صحيفتي النادي والرياضي سابقًا، أن جمهور نادي الهلال عظيم بولائه ووضع جماهير الأندية الأخرى في وضع محرج.
وأوضح البكيري خلال لقائه ببرنامج ” الخيمة ” أن جماهير الهلال يجب أخذهم كمثال لكافة جماهير باقي الأندية ،فهو الجمهور الأكثر دعما ماديا لناديه، مشيرًا إلى أن حجم الدعم المادي الذي تلقاه النادي من جمهوره حوالي 38 مليون ريال.
محمد البكيري – جمهور الهلال عظيم بولائه ووضع جماهير الأندية الأخرى في وضع محرج #برنامج_الخيمة pic.twitter.com/Ch0E50RTOI
— KSA SPORTS (@riyadiyatv) ١٤ أبريل، ٢٠١٨
faeiz[ عدد التعليقات: 107 ] نشر منذ 23 دقيقة
اكثر دعماً لناديه لانه النادي حوالينه اعضاء شرفه ويمر في حاله فنية رائعه وفي حال مر في حاله فنية عكس ذلك لن ترى الدعم منهم الا قليل ويضاً اغلب دعمهم نكاية في النصر وجمهوره وليس حباً في النادي