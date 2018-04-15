بالفيديو..البكيري: ولاء جمهور الهلال وضع جماهير الأندية الأخرى في وضع محرج

ماجد محمد(صدى):

أكد محمد البكيري رئيس تحرير صحيفتي النادي والرياضي سابقًا، أن جمهور نادي الهلال عظيم بولائه ووضع جماهير الأندية الأخرى في وضع محرج.

وأوضح البكيري خلال لقائه ببرنامج ” الخيمة ” أن جماهير الهلال يجب أخذهم كمثال لكافة جماهير باقي الأندية ،فهو الجمهور الأكثر دعما ماديا لناديه، مشيرًا إلى أن حجم الدعم المادي الذي تلقاه النادي من جمهوره حوالي 38 مليون ريال.