طبيبة ترد على دعاة التبرج والسفور: أنتم لا ترون المرأه ناجحة إلا عندما تتعرى
وجهت الدكتورة ساره الشهري، الحاصلة الدكتوراة في الطب، رسالة شديدة اللهجة لدعاة التبرج السفور، مدافعة عن التزامها بالحجاب والزي الشرعي.
وقالت الشهري: ” يعني كان مالنا وجود؟ ولا عشان كنا متبعين لله و رسوله؟، ها أنا حققت الدكتوراه في مجال الطب، وأصبحت ناجحه في حياتي، هل الحجاب الكامل منعني؟ لا، هل العادات و التقاليد منعتني؟ لا، هل تخليت عن ديني و مبادئي؟ لا، أنتم لا ترون المرأه ناجحه إلا عندما تتعرى “.
كان زمان[ عدد التعليقات: 2835 ] نشر منذ 2 ساعتين
الشق أكبر من الرقعة ..
ماجد[ عدد التعليقات: 104 ] نشر منذ 2 ساعتين
أنا معها مع المؤسف أصبحت الحقيقة
N&7M2[ عدد التعليقات: 650 ] نشر منذ 2 ساعتين
طيب والرجل عندما يتعرى ينجح والا لا ؟
طلال[ عدد التعليقات: 214 ] نشر منذ 2 ساعتين
كان الزمان 👍👍
ااااالسحاب[ عدد التعليقات: 3272 ] نشر منذ 1 ساعة
للخير دعاه وللشر دعاه والكل يرغب في ان يفوز-وفي الأول والأخير -حزب الله هم الغالبون ولو بعد حين-
السعودي[ عدد التعليقات: 409 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يسترنا واياك يا دكتوره في الدنيا والآخرة
ويكتب ما قلتي في ميزان حسناتك
سامي 111[ عدد التعليقات: 4 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يجزاك خير يا أختي ساره الشهري ويكثر من أمثالك والله أنتي تاج فوق راسي وراس كل واحد شريف أنتي الي تمثلين الشعب السعودي مهو حثالة المجتمع الي كاشفات وجوههن وماعندهن شغله الا اللفلفه بالاسواق والكثير منهن تتمكيج وتتعطر وتذهب للاسواق يعني (( زااااانيـــــــه )) وانا حسب علمي ان اغلب الي كاشفات عاريات بالشوارع والاسواق وهن جميلات بالشكل فقط فاشلات دراسيا واسريا واجتماعيا حتى مالقت زوج والان صارن يدورن اجانب لان الاجنبي مايصدق خبر يتعشم بالجنسية ولايهمه اي شيء ثاني …..
دمعة بعير[ عدد التعليقات: 28 ] نشر منذ 20 دقيقة
كفوووو بنت رجال
alfahd42[ عدد التعليقات: 16402 ] نشر منذ 16 دقيقة
الله يسترنا واياك يا دكتوره في الدنيا والآخرة
ويكتب ما قلتي في ميزان حسناتك
انشهد انك بنت رجال واصل وفصل على كلامك الطيب
alfahd42[ عدد التعليقات: 16402 ] نشر منذ 15 دقيقة
نعم الغرب لايرون الا المتبرجه لان هدفهم تبرجها
زائر[ عدد التعليقات: 1373 ] نشر منذ 14 دقيقة
وفقك الله و سدد خطاكي .
alfahd42[ عدد التعليقات: 16402 ] نشر منذ 14 دقيقة
والاغبياء المطبلين لهم يركضون في اثرهم بدون وعي
الرجل النبيل[ عدد التعليقات: 71 ] نشر منذ 10 دقائق
الله يستر عليك يوم الحشر ونسال الله يظلك تحت ظل عرشه ياعفيفه ياطاهره
((…وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ ))
ابو محمد[ عدد التعليقات: 85 ] نشر منذ 8 دقائق
الله يكثر من أمثالك… ولا عزاء على المنافقين.
اللهو البريء[ عدد التعليقات: 2254 ] نشر منذ 7 دقائق
اسمعوا النشمية ماهي مثل عنزة وطقتها..كنا نظنها من العقول النيرة للاسف لقيناها العكس اقصد عنزة السبيعي
هزيم[ عدد التعليقات: 231 ] نشر منذ 6 دقائق
ونعم فيك يا بنت الشهري.
ونعم ..والله.
الحربي[ عدد التعليقات: 660 ] نشر منذ 6 دقائق
بِسْم اللَّه الرحْمن الرحيم
الصراحة راحة ، كلامك أيتها الطبيبة الحاصلة علَى دَرَجَة الدكتوراة طيّب ورائع وفِي محله ✍🏻✍🏻✍🏻✌🏻
وَلَكِن العِبرة تَكُون في التطبيق علَى أرض الواقع ؛ الإلتزام بإرتداء الزِّي الإسلامي والحِجاب الشرعي الكامل
وتغطية الجسم من الرأس وحتّى أخمص القدمين لَيْس كافياً ؛ بَل يَجِب عَلَيْك إن صدقتي القول أن تبتعدي
عَن المهن الّتي تتميّز بمظاهر الإختلاط المحرّم شرعاً 🔥🔥🔥 وَعَلَى رأسها مهنة الطبّ ياطبيبة🔥🔥🔥
1- الإلتزام بالزي الإسلامي وإرتداء الحِجاب الشرعي الكامل من الرأس وحتّى أخمص القدمين ⬅️الحلال بين
2- الإختلاط المحرّم شرعاً في المستشفيات ومهنة الطبّ عموماً 🔥🔥🔥⬅️ الحَرَام بين🔥🔥🔥
ختامًا ، الحَيَاة تطبيق عَمَلِي وفعلي علَى أرض الواقع ؛ وليست حبراً علَى ورَق 🗒⚖️🗒⚖️🗒✌🏻
مَع وافر المحبة .
alfahd42[ عدد التعليقات: 16402 ] نشر منذ 3 دقائق
عنزه يقصد عزه ههههههه صدقت يا اللهو البريء
وبنات القبايل والعوائل كلها فيها خير بس يطلع لك وحده منهم الله يخسها وترى ربعها غير راضين عليها