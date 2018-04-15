طبيبة ترد على دعاة التبرج والسفور: أنتم لا ترون المرأه ناجحة إلا عندما تتعرى

علي القحطاني (صدى):

وجهت الدكتورة ساره الشهري، الحاصلة الدكتوراة في الطب، رسالة شديدة اللهجة لدعاة التبرج السفور، مدافعة عن التزامها بالحجاب والزي الشرعي.

وقالت الشهري: ” يعني كان مالنا وجود؟ ولا عشان كنا متبعين لله و رسوله؟، ها أنا حققت الدكتوراه في مجال الطب، وأصبحت ناجحه في حياتي، هل الحجاب الكامل منعني؟ لا، هل العادات و التقاليد منعتني؟ لا، هل تخليت عن ديني و مبادئي؟ لا، أنتم لا ترون المرأه ناجحه إلا عندما تتعرى “.