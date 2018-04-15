اليوم.. ” الإسكان ” تعلن عن الدفعة الرابعة من ” سكني 2018 “

علي القحطاني (صدى):

تعلن وزارة الإسكان اليوم الأحد ، تفاصيل الدفعة الرابعة من برنامج ” سكني ” 2018، حيث كانت الوزارة قد أعلنت منذ بداية العام الجاري عن ثلاث دفعات لبرنامج سكني تضمنت أكثر من 61.7 منتج سكني وتمويلي للمستفيدين.

يذكر أن برنامج ” سكني ” انطلق في مرحلته الأولى منتصف يناير من العام الماضي، بتخصيص أكثر من 280 ألف منتج سكني وتمويلي.

وتأتي هذه المنتجات السكنية والتمويلية استمرار للعديد من البرامج والمبادرات التي تم إطلاقها مسبقاً سعياً إلى رفع نسبة التملّك السكني، وتحقيق مزيد من الرفاه والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي لجميع المواطنين.