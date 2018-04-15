التحقيق في واقعة اعتداء وافدين بالعصى على عضو ” بلدي الرياض “

حمود العنزي (صدى):

على خلفية الاعتداء بالضرب على عضو المجلس البلدي بالرياض، إبراهيم فهيد، في مارس الماضي أثناء أداء عمله من قبل أشخاص من جنسيات عربية بالعصي والحديد، أوضح رئيس المجلس خالد بن عبدالرحمن العريدي، أن النيابة العامة تحقق حاليا في القضية.

وأشار العريدي إلى أن القضية أحيلت للتحقيق وفق توجيه أمير الرياض الأمير فيصل بن بندر، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وطالب بوضع ساهر لضبط المخالفات في الحدائق التي تكلفت الدولة مبالغ كبيرة لإنشائها وصيانتها، وتشجيرها، وتوفير كافة الخدمات بها لخدمة المواطنين والمقيمين.