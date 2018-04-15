توطين وظيفة مهمة بالخطوط السعودية بنسبة 100%

حمود العنزي (صدى):

أكدت شركة الخطوط الجوية السعودية أنه تم توطين وظائف مساعد الطيار لطائرات A320 بنسبة 100%.

وأوضحت تلقي 114متدربا مرحلة التدريب المتقدم في أكاديمية الأمير سلطان لعلوم الطيران، كما تجري جدولة 172 متدربا خلال الفترة المقبلة تم إنهاء اجراءات قبولهم.

وأشارت إلى وجود 532 مبتعثا في الولايات المتحدة الأمريكية لدراسة علوم الطيران في أرقى الجامعات وأكاديميات الطيران على مستوى العام مما سيرفع نسبة السعودة لوطائف الطيارين ومساعدي الطيار خلال السنتين القادمتين بنسب غير مسبوقة.