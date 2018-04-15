توقعات بأمطار رعدية على 8 مناطق

علي القحطاني (صدى):

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – سحباً رعدية ممطرة تسبق برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق :حائل ، القصيم ، الرياض ،الشرقية، في حين تكون السماء غائمة جزئياً تتخللها سحب رعدية ممطرة على مرتفعات الباحة ، عسير ، جازان ، نجران.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الاحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 16-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر الى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية الى شمالية غربية بسرعة 14 -36 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.