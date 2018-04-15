بالفيديو..عاملة مطعم تصفع زبونة على وجهها
أظهر مقطع فيديو لحظة صفع عاملة بمطعم وجبات سريعة شهير، لزبونة على وجهها، وتملكتها حالة غضب شديدة بسبب معاملة الزبونة السيئة.
ولم تكتفي العاملة بصفع المرأة على وجهها، بل أقدمت على طردها من المطعم، بعدما وجهت لها السُباب وعدة ضربات متتالية.
abu ammar[ عدد التعليقات: 16474 ] نشر منذ 55 دقيقة
اهبي يالمدرعه ما هي صاحيه
ااااالسحاب[ عدد التعليقات: 3268 ] نشر منذ 10 دقائق
سبحان الله
بعض البشر يغتر بقوته وصحته
ولو بس طاح طيحه بسيطه ولا ضرب راسه تحصله يتلوى-دوام الحال من المحال-