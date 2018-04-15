بالفيديو..عاملة مطعم تصفع زبونة على وجهها

متابعات(صدى):

أظهر مقطع فيديو لحظة صفع عاملة بمطعم وجبات سريعة شهير، لزبونة على وجهها، وتملكتها حالة غضب شديدة بسبب معاملة الزبونة السيئة.

ولم تكتفي العاملة بصفع المرأة على وجهها، بل أقدمت على طردها من المطعم، بعدما وجهت لها السُباب وعدة ضربات متتالية.