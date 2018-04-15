تفاصيل إيقاف 6 شركات تأمين وإحالة 6 أخرى للقضاء

علي القحطاني (صدى):

كشفت مؤسسة النقد العربي السعودي ” ساما ” إيقاف 6 شركات تأمين ،وإحالة 6 شركات أخرى للقضاء ، بسبب مخالفات متعددة، وصفتها بـ ” الجسيمة “.

وأوضحت ساما أن المخالفات تتعلق في إجراءات بيع وثائق التأمين الإلزامي، والتسبب في الإخلال بعدالة التسعير وتنافسية السوق، وممارسات غير نظامية من أطراف غير مرخص لهم.

وتضمنت الأسباب أيضًا استمرار انخفاض هامش الشركات المالية الفعلية عن المطلوب نظاماً، إذ أن نظام المؤسسة يؤكد على أنه في حال عدم استيفاء الملاءة الفعلي عن المطلوب؛ فأنه من حق مؤسسة النقد العربي السعودي منع الشركات من إصدار أو تجديد الوثائق، بحسب الحياة.