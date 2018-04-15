بالفيديو..الشلهوب لياسر القحطاني: ” حضور التدريب بدونك مو عادي “

ماجد محمد(صدى):

أعرب لاعب الهلال محمد الشلهوب عن حزنه وتأثره الشديد لغياب ياسر القحطاني عن أول تدريب للفريق بعد إعلانه اعتزاله.

وقال الشلهوب في مقطع فيديو: ” كان يوم مو عادي إني احضر التمرين وانت غير موجود والله يوفقك ومهما قلت ما اوافيك حقك، انت تستاهل كل خير “.

كان قائد نادي الهلال الأول لكرة القدم ، ياسر القحطاني ، قد أعلن اعتزاله كرة القدم بشكل رسمي، بعدما حقق الهلال لقب دوري المحترفين يوم الخميس ، بعد فوز على الفتح برباعية مقابل هدف واحد فقط ، ليحافظ على صدارته بفارق نقطة واحدة فقط عن الأهلي الذي يحتل المركز الثاني .