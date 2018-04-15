بالفيديو..الشلهوب لياسر القحطاني: ” حضور التدريب بدونك مو عادي “
أعرب لاعب الهلال محمد الشلهوب عن حزنه وتأثره الشديد لغياب ياسر القحطاني عن أول تدريب للفريق بعد إعلانه اعتزاله.
وقال الشلهوب في مقطع فيديو: ” كان يوم مو عادي إني احضر التمرين وانت غير موجود والله يوفقك ومهما قلت ما اوافيك حقك، انت تستاهل كل خير “.
كان قائد نادي الهلال الأول لكرة القدم ، ياسر القحطاني ، قد أعلن اعتزاله كرة القدم بشكل رسمي، بعدما حقق الهلال لقب دوري المحترفين يوم الخميس ، بعد فوز على الفتح برباعية مقابل هدف واحد فقط ، ليحافظ على صدارته بفارق نقطة واحدة فقط عن الأهلي الذي يحتل المركز الثاني .
🎥: فيديو
الاسطوره محمد الشلهوب يروي لحظات الفراق الصعبه لغياب ياسر القحطاني عن اول تدريب بعد اعلانه الاعتزال pic.twitter.com/zNNK1x0GT4
— المدرج الهلالي 57 (@Almodrjalhilali) ١٥ أبريل، ٢٠١٨
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