الشورى يحسم مد تقاعد العسكريين 5 سنوات

متابعة - نايف السالم(صدى):

بعدما رفض أعضاء بمجلس الشورى التراجع عن مطالبهم حول سرعة رفع سن التقاعد للعسكريين بمختلف رتبهم لمدة 5 سنوات، قررت أمانة مجلس الشورى العامة إدراج تقرير وجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتقاعد على جدول أعمال جلسة الثلاثاء المقبل.

وكان أعضاء بالشورى طالبوا باتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق المساواة بين جميع العسكريين فيما يتعلق بالمعاشات والفوائد والحصص لهم وأسرهم من راتب التقاعد بعد وفاتهم.

ومن المقرر أن يعرض فيصل الفاضل العضو بالمجلس توصيته ،يوم الثلاثاء المقبل، بعد أن رفضت لجنة الإدارة والموارد البشرية الأخذ بها.

وقد برر الفاضل ذلك بأن إجراء رفع عمر التقاعد سيكون له آثار إيجابية كبيرة لصالح المؤسسة العسكرية وللوطن وصندوق التقاعد كما أن ارتفاع متوسط العمر ومستوى اللياقة الصحية للفرد السعودي مع ثبات سن تقاعد العسكري دون تغيير.

وأشار إلى أن الشورى سبق وأن صوت بأغلبية أعضائه بدورته الخامسة قبل أكثر من 8 سنوات على إضافة أربع سنوات لخدمة الأفراد من رتبة جندي وحتى رئيس رقباء، كما وافق بعد ذلك على تمديد السن التقاعدي لسنتين للضابط من رتبة ملازم وحتى لواء.