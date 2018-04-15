حادث تصادم يسفر عن 3 إصابات إحداها خطيرة في العقيق

إبراهيم الزهراني(صدى):

شهدت محافظة العقيق حادث مروري ،مساء أمس السبت، بالقرب من إسكان جرب التابعة للمحافظة، مسفرا عن 3 إصابات.

ووقع الحادث بين سيارة من نوع ” تريلة ” ، كان يستقلها وافد باكستاني، وأخرى صغيره من نوع شفروليه كان يستقلها وافد من الجنسية الباكستانية أيضًا، واثنان من نفس الجنسية.

وباشرت أمن الطرق والشرطة ومرور محافظة العقيق الحادث، وتم نقل الحالات عن طريق الهلال الأحمر التابع للعقيق وجرب إلى مستشفى العقيق العام حيث تم نقل حالتين الى مستشفى الملك فهد بالباحه إحداها خطيرة والأخرى متوسطة.