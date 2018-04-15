بالفيديو..مواطن يوضح تفاصيل رؤيته لدهس اثنين من أشقاءه

عبدالعزيز القثامي(صدى):

في حادث مأساوي، فقد رجل مسن شقيقه وشقيقته في حادثي دهس منفصلين، أمام عينيه بالطائف.

وأوضح الستيني ويدعى عباس البلوشي، في حديثه لبرنامج ” إم بي سي في أسبوع ” أن شقيقته العمياء دهست وهي تمشي في الشارع في شهر رمضان، فيما دهست سيارة شقيقه وهو عائد إلى بيته من المسجد بعد صلاة الفجر.

وأرجع المسن السبب في الحادثين إلى غياب جسور المشاة والحواجز المخصصة لهم، مطالبا بتنفيذ جسور مشاة وحواجز لإنقاذ المواطنين.