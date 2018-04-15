بالصور..أحلام تستعرض إطلالتها وتأخذ رأي الجمهور في نظارتها الجديدة

نورة الشهري (صدى):

ظهرت الفنانة الإماراتية أحلام، في إطلالة جديدة ، في حلقة أمس السبت، من برنامج المواهب ” ذا فويس “.

وارتدت أحلام نظارة جديدة، ذات تصميم مختلف ،في إطلالة مختلفة لم تظهر بها من قبل.

وسألت أحلام متابعيها عبر موقع ” تويتر ” عن رأيهم في نظارتها الجديدة، واللوك الذي ظهرت به في الحلقة الثانية من العروض المباشرة.

يذكر أن أحلام ردت على كل مَن يقول بأنه لا توجد مواهب قوية في هذا الموسم من البرنامج، فقالت بنبرة حاسمة: ” يخطئ مَن يظنّ بأنه لا توجد مواهب. هذا ظلم للمشتركين. هناك أصوات رائعة تنافس فنانين كباراً في العالم العربي “.