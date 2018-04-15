أحلام توجه رسالة شديدة اللهجة لمنتقدي ” ذا فويس “

نورة الشهري (صدى):

وجهت الفنانة أحلام رسالة شديدة اللهجة لمنتقدي برنامج المُسابقات واختيار المواهب “ذا فويس” في موسمه الرابع، بعد

بعد اتهام لجنة التحكيم ببرنامج المواهب ” ذا فويس “، بأنه لا يحمل في نسخته الجديدة أصواتًا جيدة، قررت المطربة الإماراتية أحلام توجيه رسالة لمنتقدي البرنامج وذلك خلال حلقة السبت، في مرحلة العرض المُباشر الثانية.

وقالت أحلام في رسالتها: ” يكفي القول لمن ينتقدوننا بأن البرنامج في نسخته الجديدة ما فيه أصوات جيدة، أقول لهم لا، عندنا أصوات رائعة، ويكفى أن تقوموا بتغيير المؤشر على قناة mbc ، وستشاهد بنفسك ما نملكه في برنامجانا من مواهب رائعة “.

وتُذاع حلقات ” ذا فويس ” في موسمه الرابع يوم السبت من كل أسبوع، في تمام الثامنة والنصف من كل أسبوع، على فضائيات MBC.