بالفيديو..ولد عم العائلة المتوفاة في الدلم يروي تفاصيل جديدة

حمودى العنزي(صدى):

على خلفية الحادث المأساوي الذي شهدته محافظة الدلم، الأربعاء الماضي، الذي أسفر عن مصرع 9 أشخاص من عائلة واحدة بينهم أطفال، روى ولد عم العائلة تفاصيلا جديدة عن الحادث.

وأكد ولد عم العائلة، في مداخلة هاتفية لبرنامج ” ياهلا ” ، أن ولد عمه أخبر أهله أنه قادم من الرياض لزيارتهم، وهو في الطريق طلب منهم التجهيز للذهاب لنزهه برية، برفقة أخواته وأطفالهن في منطقة العين التابعة لمحافظة الدلم.

وأضاف : ” وهو متجه إلى المكان المحدد، قابلته سيارة زوج أخته الذي كان ينتظره متوقفة في الشعيب بمنطقة العين فقام بتهدئة السرعة لكي يعود له، وخلال عودته مع الدوران قابلته سيارة جيب قادمة بسرعة عالية وصدمت مركبته من جهة باب السائق، ومع الصدمة انقلبت السيارة عدة مرات، ما تسبب في وفاة كل من كان بالسيارة في الوقت نفسه، إلا واحدة من أخواته كانت تعاني من نزيف تم نقلها إلى المستشفى وتوفيت في وقت لاحق “.

وأوضح أن أسباب الحادث بحسب رواية المتواجدين في المكان وتقرير المرور بسبب الدوران للخلف وعدم التركيز مع كون السيارة القادمة تسير بسرعة عالية ما تسببت في وقوع الحادث، داعياً الله أن يرحمهم ويجعل مثواهم الجنة.

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