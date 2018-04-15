بعد أن فقد عينه.. مريض سرطان يناشد المسؤولين بالنظر في وضعه الصحي

عادل الحربي (صدى):

أظهر مقطع فيديو، مريضا بسرطان الدم يدعى عبدالعزيز القوزي، 18 عاما، مناشدًا ولاة الأمر، والمسؤولين في الصحة بالنظر في وضعه الصحي ليتمكن من السفر للعلاج في الخارج بصفة عاجلة.

وأوضح القوزي أن المرض جعله مقعدًا وأفقده إحدى عينيه، مشيرا إلى أنه أُصيب بخلايا في عينه اليمنى وقضت على بصره وأيضًا ظهرت في أسفل ظهره ولم يستطع المشي وانتهى علاجه في مستشفى الملك فيصل التخصصي.

وناشد المريض ولاة الأمر – حفظهم الله – والمسؤولين بقبول حالته وتمكنه من السفر للعلاج في الخارج.