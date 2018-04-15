استمرارا للقمع..الحوثيون يستهدفون فريقا إعلاميا ويقتلون مصورا صحفيا

فهمي محمد(صدى):

مع استمرار سياسة القمع وتكميم الأفواه ،استهدفت مليشيا الحوثي الإرهابية مجموعة من الإعلاميين اليمنيين.

واستشهد المصور الصحفي اليمني عبدالله القادري، الذي كان يعمل بقناة بلقيس اليمنية، و وكالة فرانس برس، في قصف مدفعي، أصاب مجموعة من الصحفيين أثناء تغطيتهم الأحداث في وسط اليمن.

كما أصيب 3 صحفيين في مديرية قانية التابعة لمحافظة البيضاء في محاذاة محافظة مأرب.

ومن جانبه دعا الإعلاميون المجتمع الدولي إلى إدانة هذه التصرفات الإجرامية للمليشيات، والضغط عليها للتوقف الفوري عن استهداف الصحفيين والتحريض عليهم بأي طريقة كانت، وإطلاق سراح المختطفين.