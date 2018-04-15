الاعتداء على المنتزه البري في العيص من قبل مجهولين

نايف السالم(صدى):

قام مجهولون بالاعتداء على المنتزه البري بمحافظة العيص، وعبثوا بالتوصيلات الكهربائية وبعض مرافق المنتزه.

ونفذت بلدية العيص أعمال الصيانة العاجلة لجميع المرافق التي جرى الاعتداء عليها ، فيما وجه محافظ العيص علي البريكت مدير شرطة المحافظة لتكليف دورية أمنية توجد بشكل دائم بالمنتزه البري، لضبط كل من تسول له نفسه تخريب المنتزه البري وإحالته للنيابة العامة.

وناشد المحافظ الأهالي بإبلاغ الشرطة بكل من يقوم بالعبث والتخريب بمقتنيات المحافظة الجمالية في كل المواقع.

وأبدى البريكت أسفه للعبث الذي طال المنتزه البري الذي كان محط إعجاب نائب أمير منطقة المدينة الأمير سعود بن خالد الفيصل خلال جولته الأخيرة للمحافظة.