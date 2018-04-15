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آل الشيخ ينوي التعاقد مع الأرجنتيني ” بابلو ” خلفا لـ ” ريبروف ” لتدريب الأهلي

آل الشيخ ينوي التعاقد مع الأرجنتيني ” بابلو ” خلفا لـ ” ريبروف ” لتدريب الأهلي
نواف السالم(صدى):

كشفت مصادر مطلعة أن تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضية ينوي التعاقد مع الأرجنتيني ” بابلو غيدي ” لتولي المهام الفنية في فريق الأهلي الأول لكرة القدم خلفاً لـ ” سيرجي ريبروف ” المدرب الحالي.

كما أوضحت مصادر مقربة من الهلال أن آل الشيخ سيجتمع مع سامي الجابر رئيس النادي الجديد لبحث الاستفادة من دخل الهلال في مبادرة ادعم ناديك، لجلب مهاجم عالمي، بحسب الرياضية.

 


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