تزامنا مع انهيار اقتصادها.. قطريون : ” نبى حل ياحكومة “

فهد السالم(صدى):

تزامنا مع الأزمة الاقتصادية التي تشهدها الدوحة، بعد المقاطعة، والغلاء المعيشي الذي يعاني منه القطريون، دشنوا وسما بعنوان ” انهيار الاقتصاد القطري ” ليتصدر القائمة الأكثر تداولا على مستوى قطر.

وانهالت تغريدات القطريين على الوسم، ليعربوا عن معاناتهم من الغلاء ، فقال أحدهم : ” الواحد الحين ما يدري من وين يلقها من البنوك أو من غلاء المعيشة اللي هلك ظهورنا.. صراحة نبى حل يا حكومة قطر مللنا من هذا الأمر !”.

وغرد آخر قائلا : ” هاشتاق يوضح حجم انهيار اقتصاد النظام الحاكم فى قطر مع اقتراب عام على المقاطعة وفِى ظل تعنت النظام فى تلبية مطالب الدول الأربعة بهدف ضمان أمان المنطقة وشعوبها “.

ووسط غضب الشعب القطري، لا يأبه تنظيم الحمدين بما يعانيه المواطنون، مستمرا في التعنت والتكبر، والتخبط، متبعا سياسته في دعم الإرهاب، والاستيلاء على الأموال.

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