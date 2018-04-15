طائرة ايرباص جديدة تنضم لأسطول الخطوط السعودية

علي القحطاني (صدى):

انضمت طائرة ايرباص جديدة من طراز A320 إلى اسطول الخطوط السعودية؛ الذي يشهد حاليا تنفيذ أكبر برنامج تحديث وتنمية في تاريخه، وفق برنامج التحول الذي يجري تنفيذه في المؤسسة وشركاتها ووحداتها الاستراتيجية ويهدف إلى تحديث أسطول ” السعودية ” وزيادته إلى (200) طائرة حديثة بنهاية عام 2020م .

الطائرة الجديدة التي رفعت عدد طائرات الأسطول إلى (147) طائرة كانت قد وصلت إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة ليلة الأربعاء 11 ابريل بعد أن غادرت مطار مصنع شركة ايرباص في تولوز بفرنسا في رحلة خاصة رقمها (9034) بقيادة الكابتن حسام الحفني ومساعد طيار محمد أحمد نظيف واستغرقت الرحلة (5) ساعات و (41) دقيقة .

وتبلغ السعة المقعدية لطائرة A320 (144) مقعدًا ، (12) منها لدرجة الأعمال و (132) مقعداً لدرجة الضيافة ، وتتميز الطائرة بالكفاءة التشغيلية العالية ومتطلبات الراحة وأحدث التقنيات بما يحقق للضيوف مستوىً متقدماً من الخدمة والرفاهية ، وتم إجراء تحديث لمقصورة ومقاعد الطائرة لتتميز بتصميم عصري حديث روعي فيها أعلى معايير الراحة .

ويدعم صول الطائرة الجديدة وانضمامها إلى أسطول ” السعودية ” المتنامي ، الخطط التشغيلية من خلال زيادة الرحلات والسعة المقعدية على شبكة الرحلات الداخلية والتوسع في التشغيل على القطاع الدولي عبر الوصول إلى وجهات جديدة، إضافة إلى رفع كفاءة التشغيل وتطوير المنتجات وتحسين الخدمات المقدمة للضيوف من خلال ما تتميز به الطائرات الجديدة من إمكانات ومواصفات حديثة ، إلى جانب توفير أعلى مستويات الراحة والسلامة .