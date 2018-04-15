مانشستر سيتي يتغلب على توتنهام

ماجد محمد(صدى):

تمكن نادي مانشستر سيتي من تحقيق الفوز على نظيره توتنهام ، خلال لقاء يوم أمس السبت ، ضمن الجولة الـ 34 من الدوري الإنجليزي الممتاز .

وافتتح لاعب السيتي جابرييل خيسوس تسديد الأهداف في شباك توتنهام ، خلال الدقيقة الـ 22 من الشوط الأول ، ليسدد إلكاي جوندوجان ، هدف الفريق الثاني على الفور في الدقيقة الـ 25 من نفس الشوط عن طريق ضربة جزاء ، ويلحقه هدف الفريق الثالث للاعب رحيم ستيرلينج خلال الدقيقة الـ 72 من الشوط الثاني .

وسجل توتنهام هدفه الوحيد خلال الدقيقة الـ 42 من الشوط الأول عن طريق اللاعب كريستيان إريكسن .