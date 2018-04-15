أمطار على منطقة الباحة

إبراهيم الزهراني(صدى):

هطلت اليوم أمطار خفيفة إلى متوسطة مصحوبة بزخات من البرد عَلَى أجزاء متفرقة من منطقة الباحة ، شملت محافظتي العقيق وبلجرشي والمراكز التابعة لهما ، ارتوت على إثرها الأرض .

جعلها الله أمطار خير وبركة، وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد كشفت عن توقعاتها يوم غدٍ أن تعاود السحب الرعدية الممطرة تكوُّنها المسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق حائل، والقصيم والرياض، يمتد تأثيرها إلى المنطقة الشرقية.

في حين تكون السماء غائمة جزئيًّا، تتخللها سحب رعدية ممطرة على مرتفعات الباحة، وعسير وجازان، كذلك على منطقة نجران.