طائرة خاصة تنقل بعثة ” الطائي ” إلى الأحساء

ماجد محمد(صدى):

تكفل أمير منطقة حائل، الأمير عبدالعزيز بن سعد، بطائرة خاصة لنقل بعثة الطائي إلى الاحساء لمواجهة هجر في ختام دوري الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم ‏ولتخفيف المعاناة عليها ذهابا وإيابا وحرصه على تحقيق الإنجاز والصعود باسم المنطقة .

من جهة أخرى، رفع رئيس مجلس إدارة الطائي الأستاذ ناصر الحماد، باسمه ونيابة عن أعضاء شرف النادي وأعضاء مجلس الإدارة وكافة منسوبي النادي وافر الشكر والتقدير لسمو أمير منطقة حائل على هذه المبادرة والوقفة المشهودة تجاه النادي في هذه المرحلة الهامة في مسيرة النادي.

وأكد رئيس مجلس الإدارة، أن الطائيين كافة يقدرون لسموه الكريم وقفاته ومتابعته الحثيثة لأحوال النادي.