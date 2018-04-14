تحذير من رطوبة تعيق الرؤية على 3 مناطق
حذر مركز النظام الآلي للإنذار المبكر ، من ارتفاع نسبة الرطوبة على عدة مناطق بالمملكة ، وهو ما يؤدي إلى الحد من مدى الرؤية الأفقية .
وأشار الإنذار المبكر إلى أن حالة الرطوبة تمتد إلى منطقة عسير ، كما تشمل منطقة تبوك لتمتد إلى الوجه والأجزاء المجاورة لها ، لتشمل الطرق السريعة والمناطق المفتوحة .
ولفتت إلى أن تأثير نسبة الرطوبة المرتفعة يصل إلى منطقة المدينة المنورة ، لتمتد إلى ينبع والأجزاء المجاورة لها وتشمل الطرق السريعة والمفتوحة أيضًا ، حيث تبدأ الحالة في تمام العاشرة من مساء اليوم السبت وتنتهي في السادسة من صباح يوم غد الأحد .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 45699 ] نشر منذ 56 دقيقة
خير اللهم اجعله خير ,, ارجو عدم السرعه وتوخي الحذر ,,
,, انمنى السلامه للجميع ,,