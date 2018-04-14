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تحذير من رطوبة تعيق الرؤية على 3 مناطق

تحذير من رطوبة تعيق الرؤية على 3 مناطق
نايف السالم(صدى):

حذر مركز النظام الآلي للإنذار المبكر ، من ارتفاع نسبة الرطوبة على عدة مناطق بالمملكة ، وهو ما يؤدي إلى الحد من مدى الرؤية الأفقية .

وأشار الإنذار المبكر إلى أن حالة الرطوبة تمتد إلى منطقة عسير ، كما تشمل منطقة تبوك لتمتد إلى الوجه والأجزاء المجاورة لها ، لتشمل الطرق السريعة والمناطق المفتوحة .

ولفتت إلى أن تأثير نسبة الرطوبة المرتفعة يصل إلى منطقة المدينة المنورة ، لتمتد إلى ينبع والأجزاء المجاورة لها وتشمل الطرق السريعة والمفتوحة أيضًا ، حيث تبدأ الحالة في تمام العاشرة من مساء اليوم السبت وتنتهي في السادسة من صباح يوم غد الأحد .

 


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 45699 ] نشر منذ 56 دقيقة

خير اللهم اجعله خير ,, ارجو عدم السرعه وتوخي الحذر ,,

,, انمنى السلامه للجميع ,,

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