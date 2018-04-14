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  3. مسؤول يمني: سنحكم السيطرة على 90 % من الأراضي ‏باستكمال تحرير البيضاء

مسؤول يمني: سنحكم السيطرة على 90 % من الأراضي ‏باستكمال تحرير البيضاء

مسؤول يمني: سنحكم السيطرة على 90 % من الأراضي ‏باستكمال تحرير البيضاء
فهمي محمد(صدى):

أكد مستشار القائد الأعلى للقوات المسلحة اليمنية القائم بأعمال وزير الدفاع الفريق الركن ‏محمد علي المقدشي، أن استكمال تحرير محافظة البيضاء وسط اليمن، من مليشيا الحوثي ‏الانقلابية المدعومة من إيران سيمكن الحكومة الشرعية من السيطرة على 90 في المائة ‏من الأراضي في اليمن.‏

وأكد الفريق المقدشي خلال اجتماع له بالقيادات العسكرية والميدانية في محور البيضاء إن ‏تحرير المحافظة سينقل المعركة إلى محافظ ذمار المجاورة التي سيسهم تحريرها في تحرير ‏محافظتي تعز وإب والاقتراب من البوابة الجنوبية لصنعاء.‏

وزار مستشار القائد الأعلى للقوات المسلحة اليمنية، منطقة قانية التي تم تحريرها مؤخراً ‏مطلعاً على العمليات العسكرية الجارية هناك، مشدداً على أهمية تحشيد الجهود وتوحيد ‏الصفوف وبذل المزيد من التضحيات حتى تحقيق النصر المؤزر.

وثمن الفريق المقدشي، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية، جهود دول التحالف العربي ‏الداعمة للشرعية بقيادة السعودية ومواقفهم المساندة للشعب اليمني لاستعادة أمن واستقرار ‏اليمن وصد المخططات الرامية للعبث بأمن المنطقة وتهديد المصالح الدولية.‏


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 71 ] نشر منذ 2 ساعتين

والله نتمنى لكم الاستقلال الكامل

[ عدد التعليقات: 148 ] نشر منذ 1 ساعة

امان المنطقة بأكملها مرتبط ببعضه

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