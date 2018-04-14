انفجار ضخم في منطقة تواجد ميليشيات إيران وحزب الله بريف حلب

دمشق(صدى):

كشفت مصادر ميدانية، أن انفجارات عنيفة هزت، مساء اليوم السبت، مواقع للميليشيات الإيرانية في منطقة جبل عزان بريف حلب الجنوبي.

وقال المرصد السوري، إن المنطقة شهدت تحليق طائرات وصواريخ في جبل عزان بحلب قبل الانفجار، فيما تواردت أنباء عن وقوع خسائر بشرية في الانفجار.

ووفقا للتقرير، فإن المستودعات الإيرانية في القاعدة التي تم قصفها تستخدم في تصنيع الصواريخ وإعداد البراميل المتفجرة، حيث تعرضت هذه القاعدة للقصف ” بطائرات حربية مجهولة ” .

ومع ذلك، ووفقا للتقارير المتضاربة، فإن الطائرات الحربية الإسرائيلية، التي لا تزال تحلق فوق سورية، نفذت الهجوم، الذي شمل أربع غارات لمقاتلات ضد القاعدة الإيرانية في سورية.