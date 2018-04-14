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” آل الشيخ ” يطالب بتعديل مسمى اتحاد الأمن السيبراني والبرمجة

” آل الشيخ ” يطالب بتعديل مسمى اتحاد الأمن السيبراني والبرمجة
نواف السالم(صدى):

طالب رئيس الهيئة العامة للرياضة ، تركي آل الشيخ ، من رئيس اتحاد الأمن السيبراني والبرمجة ، سعود القحطاني ، بتعديل مسمى الاتحاد .

وقال ” آل الشيخ ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : مايقوم به الإتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة من عمل مذهل وتخطيط استراتيجي نموذج يحتذى .

وتابع قائلًا ” طلبت من معالي أخي أبوخالد ضم الدرونز أيضًا للاتحاد ووافق مشكورًا. فله مني كل الدعم والتقدير. وبالتالي يكون المسمى الجديد: الإتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز ” .

 


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