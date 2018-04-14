وكيل الرقيب ” الشلوي ” يستشهد على الحد الجنوبي بعد إصابته 3 مرات

علي القحطاني (صدى):

استُشهد، صباح اليوم السبت، وكيل رقيب ” سعيد بن علي الشلوي الحارثي ” ؛ في أثناء دفاعه عن تراب الوطن الطاهر على الحد الجنوبي.

وقال المواطن علي بن محسن فرج الشلوي الحارثي؛ إنه تلقى نبأ استشهاد ابني وكيل الرقيب ” سعيد ” ببالغ من الحزن مع مزيد من الفخر؛ لكونه استُشهد مدافعاً عن دينه ووطنه.

وأضاف: تعرّض ابني ” سعيد ” لثلاث إصابات على الحد الجنوبي وشُفي منها جميعها وبعد كل إصابة كان يُصر على العودة للذود عن حدود الوطن مع زملائه.

وأردف: عقد ابني ” سعيد ” قرانه على ابنة إحدى الأسر الكريمة، وكان من المقرر الاحتفال بزواجه قريباً، ولكن القدر كان أسرع واستُشهد.

ومن المنتظر أن يصل جثمان الشهيد إلى الجبلات؛ مسقط رأسه، على متن طائرة للسلاح.