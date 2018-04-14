حماس تستنكر ضرب سوريا ولم تستنكر صاوريخ الحوثي على المملكة
استنكر عدد من المواطنين قيام حركة حماس بعد قصف النظام السوري الذي يقتل الشعب بالكيماوي بعد ساعات فقط بإدانته حيث لم تستنكر حماس استهداف المملكة من الحوثيين وإيران.
وعلق أحد المواطنين عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : 117 صاروخ استهدفت المملكة من الحوثي وإيران ولَم نسمع لهم رد فيما قصف النظام السوري الذي يقتل الشعب بالكيماوي بعد ساعات فقط يدينوه .
مغرد[ عدد التعليقات: 1422 ] نشر منذ 3 ساعات
يا ما اعطينا هم وسا عدنا هم ولا يستحقون الجميل والله الا فضل انها العلاقه مع اسرئيل بدل هاولا الا تجاس
مغرد[ عدد التعليقات: 1422 ] نشر منذ 3 ساعات
يا ما اعطينا هم وسا عدنا هم ولا يستحقون الجميل والله الا فضل انها العلاقه مع اسرئيل بدل هاولا الا تجاس
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 1514 ] نشر منذ 3 ساعات
لسنا بحاجة استنكارهم
فهم تبع والتبع يساوي ذنب اجلكم الله
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 45700 ] نشر منذ 2 ساعتين
كلاب لابسين ثياب ,,
عابر سبيل[ عدد التعليقات: 244 ] نشر منذ 2 ساعتين
ناكرين معروف – والحقد مالي قلوبهم
ولكن ماعارف كارهم الا اسرائيل
عساهم من هالحال واردى
خساس انجااس قبحهم الله
الحمد الله[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 2 ساعتين
حماس ساعدو شعبكم أحسن مليون مره من الاستنكار السعوديه مهي في حاجة لكم