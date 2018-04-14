حماس تستنكر ضرب سوريا ولم تستنكر صاوريخ الحوثي على المملكة

نايف السالم(صدى):

استنكر عدد من المواطنين قيام حركة حماس بعد قصف النظام السوري الذي يقتل الشعب بالكيماوي بعد ساعات فقط بإدانته حيث لم تستنكر حماس استهداف المملكة من الحوثيين وإيران.

وعلق أحد المواطنين عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : 117 صاروخ استهدفت المملكة من الحوثي وإيران ولَم نسمع لهم رد فيما قصف النظام السوري الذي يقتل الشعب بالكيماوي بعد ساعات فقط يدينوه .