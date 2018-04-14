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” آل الشيخ ” يوجه رسالة لرئيس الأهلي بعد استقالته

” آل الشيخ ” يوجه رسالة لرئيس الأهلي بعد استقالته
ماجد محمد(صدى):

وجه رئيس الهيئة العامة للرياضة ، تركي آل الشيخ ، شكره إلى رئيس النادي الأهلي المستقيل حديثًا ، سمو الأمير تركي بن محمد العبدالله الفيصل ، لمجهوداته التي بذلها وكل ما قدمه للراقي خلال الفترة الماضية .

وقال ” آل الشيخ ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : أشكر بكثير من التقدير سمو الأمير تركي بن محمد العبدالله الفيصل على ما قدمه من عمل وجهد خلال هذا الموسم … حاولت كثيرا أن يستمر سموه لكن لظروفه الخاصة قبلت الاستقالة .

وتابع قائلًا ” كل التوفيق له ودعواتي للأخ ماجد النفيعي بالنجاح في مهمته فهو يستحق وقادر على النجاح بإذن الله ” .

 


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