لورين هراقي تستنكر موقف الرئيس ترامب من الشعب السوري

واشنطن(صدى):

استنكرت المطربة لورين هراقي، اليوم السبت، قلق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن قصف النظام السوري مشيرة إلي أنه كيف تحظر اللاجئين لكنك تدعي أنك تساعدهم عن طريق قصفهم.

وقالت هراقي ردًا على الرئيس ترامب و الأحداث الأخيرة في سوريا : ” سيدي ، لماذا أنت قلق للغاية بشأن شعب سوريا؟ لماذا تحظر اللاجئين لكنك تدعي أنك تساعدهم عن طريق قصفهم أكثر؟ أنا فضوليه حقا … أين هي إنسانيتك؟ هناك أطفال .. الكثير من الأطفال النازحين والجائعين والخائفين.كن رحيمًا ” .