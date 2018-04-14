” آل الشيخ ” لرئيسي الهلال السابقين: شايل الكاس قبلكم

نواف السالم(صدى):

مازح رئيس الهيئة العامة للرياضة ، تركي آل الشيخ ، رئيسي الهلال السابقين سمو الأمير نواف بن سعد وسمو الأمير عبدالرحمن بن مساعد ، بعدما جمعتهما صورة بكأس دوري المحترفين .

وكان ” بن مساعد ” قد نشر صورة تجمعه برئيس الهلال المستقيل حديثًا عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” يوم أمس الجمعة ، حيث علق عليها قائلًا ” زارني الغالي ابو سعد الليلة في بيتي – بيته- لاحرمني الله محبتك يا أوفى الغالين .

وقال ” آل الشيخ ” مداعبًا رئيسي الزعيم السابقين ” شايله قبلكم ” نسبة إلى الكأس ، ليرد عليه سمو الأمير عبدالرحمن بن مساعد ” لاشك في ذلك ..ويستاهل الكاس من شاله .. انت يابوناصر ونحن كذلك ” .