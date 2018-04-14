سامي الجابر يصدر أولى قراراته بعد رئاسة الهلال
أصدر رئيس نادي الهلال سامي الجابر ، أولى قراراته مساء اليوم السبت ، والذي يقضي بدخول الجماهير المتواجدة أمام البوابات لمقر النادي .
وأشار ” الجابر ” إلى أنه لن يكون هناك إغلاقًا للتدريبات خلال الموسم المقبل ، مضيفًا في تصريح له ” أنتم سندي ولن أستغنى عن دعمكم ” .
ابوالغريب[ عدد التعليقات: 227 ] نشر منذ 3 ساعات
احلف الله يجعلك دماااااااااار للهلال مثل ما دمرت الشباب هذا النادى المدلل عيييييييب تشترون مباراة الفتح لكن الله مووووووجود
ابو فارس الذيابي[ عدد التعليقات: 29 ] نشر منذ 3 ساعات
احمق
المر[ عدد التعليقات: 1072 ] نشر منذ 2 ساعتين
الهلال فاز بلعبه القوي وماقدر الاهلي يفوز وفي جده سلم من الهزيمه ويبغي الدوري يجيبه الفتح له العب يلا
تبوالغريب[ عدد التعليقات: 227 ] نشر منذ 1 ساعة
كل زق يلا اوراوا سدنى يلا صيح يا ابوصياح
فيصل[ عدد التعليقات: 96 ] نشر منذ 43 دقيقة
نتمنى يتوفق الهلال
تبوالغريب[ عدد التعليقات: 227 ] نشر منذ 29 دقيقة
الله لا يوفقه امين
ماوكلي[ عدد التعليقات: 276 ] نشر منذ 12 دقيقة
لابد من أن هناك جانب من حياة سامي الجابر الاجتماعيه والأسرية اوصله إلى هذا المكان رئاسة أكبر وأقوى نادي من ناحية أعضاء الشرف
مع انهم سبق وأن طردوه من النادي وكان قريب من تحقيق الحلم الآسيوي لاشك انه لاعب محظوظ وخدمه الإعلام وصنع منه اسطوره ورقيه
ودعمه الان ال الشيخ واصبح هو الزعيم وسوف يدعمونه أعضاء الشرف وهم مايشوفون الدرب لأن وراه ظهر