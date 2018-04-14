سامي الجابر يصدر أولى قراراته بعد رئاسة الهلال

طلال الغامدي(صدى):

أصدر رئيس نادي الهلال سامي الجابر ، أولى قراراته مساء اليوم السبت ، والذي يقضي بدخول الجماهير المتواجدة أمام البوابات لمقر النادي .

وأشار ” الجابر ” إلى أنه لن يكون هناك إغلاقًا للتدريبات خلال الموسم المقبل ، مضيفًا في تصريح له ” أنتم سندي ولن أستغنى عن دعمكم ” .