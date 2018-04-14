ليفربول يكتسح بورنموث في الدوري الإنجليزي
حقق نادي ليفربول الفوز على نظيره بورنموث ، خلال اللقاء الذي أقيم ضمن الجولة الـ 34 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز ، مساء اليوم السبت .
وافتتح ساديو ماني تسجيل الأهداف لليفربول في الدقيقة السابعة من بداية المباراة ، ليسدد محمد صلاح هدف الفريق الثاني في الدقيقة الـ 69 من الشوط الثاني ، ويلحقه روبرتو فيرمينو بهدف ثالث خلال الدقيقة الـ 90 من نهاية اللقاء .
رااايق[ عدد التعليقات: 4471 ] نشر منذ 3 ساعات
ما شاء الله تبارك الله عليك ياكابتن محمد صلاح في كل مباراة لازم تكون لك بصمة بهدف !! الله يحرسك من كل عين *
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الكبير كبير يا كااابتن ** (^_^) **