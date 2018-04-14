غياب ياسر وهوساوي عن استقبال سامي الجابر

نواف السالم(صدى):

لاحظ البعض غياب ياسر القحطاني وأسامة هوساوي في مقر ‎الهلال اليوم بعد إعتزال الأول، ونهاية الإرتباط مع هوساوي، أثناي وصول رئيس نادي الهلال سامي الجابر ، إلى مقر الزعيم مساء اليوم السبت ، أثناء تدريبات اللاعبين ، قبل توجه البعثة إلى الكويت .

واستقبلت إدارة النادي ولاعبيها ” الجابر ” لحظة نزوله من سيارته الخاصة ، تعبيرًا عن سعادتهم وترحيبهم به بينهم .

يذكر أن رئيس الهيئة العامة للرياضة ، تركي آل الشيخ ، قد وجه بتكليف سامي الجابر رئيسًا للهلال لمدة موسم واحد ، بعد استقالة سمو الأمير نواف بن سعد يوم أمس الجمعة .