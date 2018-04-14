غياب ياسر وهوساوي عن استقبال سامي الجابر
لاحظ البعض غياب ياسر القحطاني وأسامة هوساوي في مقر الهلال اليوم بعد إعتزال الأول، ونهاية الإرتباط مع هوساوي، أثناي وصول رئيس نادي الهلال سامي الجابر ، إلى مقر الزعيم مساء اليوم السبت ، أثناء تدريبات اللاعبين ، قبل توجه البعثة إلى الكويت .
واستقبلت إدارة النادي ولاعبيها ” الجابر ” لحظة نزوله من سيارته الخاصة ، تعبيرًا عن سعادتهم وترحيبهم به بينهم .
يذكر أن رئيس الهيئة العامة للرياضة ، تركي آل الشيخ ، قد وجه بتكليف سامي الجابر رئيسًا للهلال لمدة موسم واحد ، بعد استقالة سمو الأمير نواف بن سعد يوم أمس الجمعة .
عبدالله[ عدد التعليقات: 666 ] نشر منذ 17 دقيقة
هذا عهد نهاية الهلال كزعيم وكفريق كبير في الدوري السعودي.