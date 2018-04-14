بياتو يفوز بجائزة ” أفضل مطعم في المملكة ” لعام 2018

سعيد العجل(صدى):

حصل بياتو ـ صاحب المذاق الإيطالي الطازج في عالم المطاعم ـ على لقب ” أفضل مطعم في المملكة ” في حفل جوائز التميز السياحي لعام ٢٠١٨ والذي أُقيم ضمن حفل الافتتاح لملتقى السفر والاستثمار السياحي السعودي في معرض الرياض الدولي للمؤتمرات.

لقد تفوّق بياتو على غيره من المرشحين للجائزة بكونه المطعم الذي يقدم تجربة فاخرة متكاملة من ناحية الأطباق الكبيرة والكميات الوافرة والجلسات المريحة والخدمة اللطيفة الأمر الذي جعله يحصد أغلبية الأصوات.

يُعدّ حفل جوائز التميز السياحي الذي يقام سنوياً تحت رعاية الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني من أهم الفعاليات السياحية في المملكة حيث يهدف إلى تطوير أعمال السياحة وتقدير الجهود المبذولة من قِبل المؤسسات والأفراد في سبيل توفير أفضل الخدمات والمنتجات للزائرين القادمين إلى المملكة.

ويقول ستيف سكوين، المدير التنفيذي لشركة ألفا المالكة والمشغّلة لمطاعم بياتو، ” هذه الجائزة هي تأكيد بأن بياتو أحد المساهمين في تطوير السياحة في المملكة بكونه وُجهة معروفة يقصدها السياح ” وأضاف: ” كل التقدير لطاقم العمل الرجال منهم وبالإضافة إلى النساء السعوديات العاملات في بياتو لتكريس جهودهم للحفاظ على أفضل مستوى من ناحية جودة المنتج وكرم الضيافة والخدمة.

يستقبل بياتو بفروعه الستة عشر أكثر من مليون شخص سنوياً. فروع بياتو موزعة في أنحاء المملكة ولا زال التوسع مستمراً.

كما أعلن بياتو حديثاً عن خطته للتوسع خارج المملكة، الأمر الذي يُعد مصدراً للفخر السعودي بأن يصبح بياتو علامة تجارية عالمية.

ويجدر الذكر بأن هذه هي المرة الثانية التي يحصل فيها بياتو على جائزة التميز السياحي.