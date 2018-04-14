بالصور.. ظهور زوجات محترفي نادي الهلال في المدرجات
ظهرت زوجة لاعب نادي الهلال، نيكولاس ميلسي، وخطيبة اللاعب إيزيكل سيروتي في مدرجات نادي الهلال خلال مباراته الأخيرة مع نادي الفتح.
وتوج نادي الهلال في هذه المباراة بطلًا للدوري السعودي بعد فوزه على الفتح بأربعة أهداف مقابل هدف.
فيصل[ عدد التعليقات: 38 ] نشر منذ 58 دقيقة
يا هلا فيكم
فهد[ عدد التعليقات: 145 ] نشر منذ 57 دقيقة
يا حلا مشجعي الهلال
نهى[ عدد التعليقات: 70 ] نشر منذ 55 دقيقة
منورين والله
رااايق[ عدد التعليقات: 4470 ] نشر منذ 48 دقيقة
حسناً ***
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 45697 ] نشر منذ 24 دقيقة
شوي شوي وهذا فتح شهيه للغير ليطلعن وبكل قوة خطوه ,, ان صح التعبير ,,
نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 778 ] نشر منذ 14 دقيقة
يا مرحبا يا مرحبا… تراحيب النار بالحطب….نجرااات الفرنجه بأرضنا.. وبين ورعاننا…
اللهو البريء[ عدد التعليقات: 2248 ] نشر منذ 9 دقائق
وتبقى العيون العربية والشعر الاسود لايشبه جمالها جمال .
وانا ماخذا قلبي غير العيون الجنوبية..💔
وللعلم فاللون الاسود سيد الالوان ..يركب على اي لون في الطبيعة .
الشعر الاسود لايظهر نشاز او غير مستحب طالعوا العيون السعود والشعر الاسودعلى البشرة..وعلى الملابس..
لكن الالوان الاخرى نشاز العيون العسلية او الزرقاء والشعر الاشقر او غيره يظهر الانسان كما لو انه كبير ف عمره ..اكثر من عمره الحقيقي…
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