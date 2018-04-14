بالصور.. ظهور زوجات محترفي نادي الهلال في المدرجات

نواف السالم(صدى):

ظهرت زوجة لاعب نادي الهلال، نيكولاس ميلسي، وخطيبة اللاعب إيزيكل سيروتي في مدرجات نادي الهلال خلال مباراته الأخيرة مع نادي الفتح.

وتوج نادي الهلال في هذه المباراة بطلًا للدوري السعودي بعد فوزه على الفتح بأربعة أهداف مقابل هدف.