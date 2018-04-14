” صدارة للكيميائيات ” تعلن وظائف إدارية وفنية شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت شركة صدارة للكيميائيات- عبر موقعها الإلكتروني- عن توفّر وظائف فنية وإدارية شاغرة، لحمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في محافظة الجبيل.

وأبرزت الشركة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مشغل معدات أول: شهادة الدبلوم التقني في مجال ذي الصلة.

– مصمم تعليمي أول: درجة البكالوريوس في تصميم النظام التعليمي، أو المجالات ذات الصلة، ويفضل درجة الماجستير.

– أخصائي تخطيط القوى العاملة: درجة البكالوريوس في تخصصات (إدارة الموارد البشرية، إدارة الأعمال، الهندسة الصناعية، الإحصاء)، أو أي مجال ذي الصلة.

وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 12 إبريل 2018م.

ولفتت إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)