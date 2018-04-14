بالفيديو.. صوفية أتراك يرقصون أمام مسجد قباء بالمدينة
أظهر مقطع فيديو الصوفية الأتراك وهم يرقصون أمام مسجد قباء في المدينة، اليوم السبت.
وأثار الفيديو غضب نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، حيث علق أحدهم قائلًا : أيها الدرويش الصوفي مارس طقوسك البدعية في بلدك وليس بوطننا لأن هنا قوانين وأنظمة تمنع هذه الخزعبلات.
نهي[ عدد التعليقات: 70 ] نشر منذ 1 ساعة
يعني ايش هذي،،، ما بعرف ها البدع
فهد[ عدد التعليقات: 145 ] نشر منذ 1 ساعة
ما نحب هذي ألمشاهد😕😟
العربي[ عدد التعليقات: 14 ] نشر منذ 1 ساعة
صوفية سنة شيعة كلهم مسلمين ويشهدون الشهادتين
فيصل[ عدد التعليقات: 38 ] نشر منذ 1 ساعة
والله ما نعرف ايش هذي السخافات
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 45697 ] نشر منذ 59 دقيقة
تربية يهود ,,
,, يمكن سووها لغرض سياسي ,,
,, خيبهم الله واخزاهم ,, آمين ,,
مغرد[ عدد التعليقات: 1421 ] نشر منذ 46 دقيقة
الله يلعنهم اطردوهم الحمير كلاب انجاس يبون يدخلن البدع علينا اضربوهم اقرشوهم انجاس
نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 778 ] نشر منذ 42 دقيقة
على الجهات المسعوله بوزارة الشوؤن الدينيه ان تحكم رقابتها على المعتمرين والحجاج كما تفعل بالمساجد واكثر… لأنه اذا فتح الباب فلن يقفل…
المر[ عدد التعليقات: 1072 ] نشر منذ 39 دقيقة
اناشيد اسلاميه لحب الرسول اللهم صل وسلم عليه مافيه شي
المر[ عدد التعليقات: 1072 ] نشر منذ 36 دقيقة
خافوا الله البدع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ليش اللعن للمسلمين
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 9748 ] نشر منذ 33 دقيقة
كـــيف ســـمحوا لــــهم بِهــذِهِ الخزعبلات .😳🤔😳.
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 27107 ] نشر منذ 27 دقيقة
الله المستعان
محمد العطوي[ عدد التعليقات: 49 ] نشر منذ 14 دقيقة
بكل بساطه غابت الهيئه
المر[ عدد التعليقات: 1072 ] نشر منذ 11 دقيقة
مكه والمدينه للمسلمين كلهم بكافه مذاهبهم ماهي مقصوره علي مذهب معين