بالفيديو.. صوفية أتراك يرقصون أمام مسجد قباء بالمدينة

نايف السالم(صدى):

أظهر مقطع فيديو الصوفية الأتراك وهم يرقصون أمام مسجد قباء في المدينة، اليوم السبت.

وأثار الفيديو غضب نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، حيث علق أحدهم قائلًا : أيها الدرويش الصوفي مارس طقوسك البدعية في بلدك وليس بوطننا لأن هنا قوانين وأنظمة تمنع هذه الخزعبلات.