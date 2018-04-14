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بالفيديو.. صوفية أتراك يرقصون أمام مسجد قباء بالمدينة

بالفيديو.. صوفية أتراك يرقصون أمام مسجد قباء بالمدينة
نايف السالم(صدى):

أظهر مقطع فيديو الصوفية الأتراك وهم يرقصون أمام مسجد قباء في المدينة، اليوم السبت.

وأثار الفيديو غضب نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، حيث علق أحدهم قائلًا : أيها الدرويش الصوفي مارس طقوسك البدعية في بلدك وليس بوطننا لأن هنا قوانين وأنظمة تمنع هذه الخزعبلات.


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13 تعليق

[ عدد التعليقات: 70 ] نشر منذ 1 ساعة

يعني ايش هذي،،، ما بعرف ها البدع

[ عدد التعليقات: 145 ] نشر منذ 1 ساعة

ما نحب هذي ألمشاهد😕😟

[ عدد التعليقات: 14 ] نشر منذ 1 ساعة

صوفية سنة شيعة كلهم مسلمين ويشهدون الشهادتين

[ عدد التعليقات: 38 ] نشر منذ 1 ساعة

والله ما نعرف ايش هذي السخافات

[ عدد التعليقات: 45697 ] نشر منذ 59 دقيقة

تربية يهود ,,

,, يمكن سووها لغرض سياسي ,,

,, خيبهم الله واخزاهم ,, آمين ,,

[ عدد التعليقات: 1421 ] نشر منذ 46 دقيقة

الله يلعنهم اطردوهم الحمير كلاب انجاس يبون يدخلن البدع علينا اضربوهم اقرشوهم انجاس

[ عدد التعليقات: 778 ] نشر منذ 42 دقيقة

على الجهات المسعوله بوزارة الشوؤن الدينيه ان تحكم رقابتها على المعتمرين والحجاج كما تفعل بالمساجد واكثر… لأنه اذا فتح الباب فلن يقفل…

[ عدد التعليقات: 1072 ] نشر منذ 39 دقيقة

اناشيد اسلاميه لحب الرسول اللهم صل وسلم عليه مافيه شي

[ عدد التعليقات: 1072 ] نشر منذ 36 دقيقة

خافوا الله البدع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ليش اللعن للمسلمين

[ عدد التعليقات: 9748 ] نشر منذ 33 دقيقة

كـــيف ســـمحوا لــــهم بِهــذِهِ الخزعبلات .😳🤔😳.

[ عدد التعليقات: 49 ] نشر منذ 14 دقيقة

بكل بساطه غابت الهيئه

[ عدد التعليقات: 1072 ] نشر منذ 11 دقيقة

مكه والمدينه للمسلمين كلهم بكافه مذاهبهم ماهي مقصوره علي مذهب معين

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