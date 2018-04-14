جامعة الجوف تزف 2695 خريجة ضمن دفعتها الـ 12

علي العنزي(صدى):

احتفت جامعة الجوف مساء اليوم، بتخريج الدفعة 12 من طالباتها بمجمع كليات البنات بمدينة سكاكا البالغ عددهن 2695 طالبة من مختلف التخصصات.

وانطلق الحفل بمسيرة الخريجات، ثم ألقت الطالبة فلوه بن عبدالله الدرعان كلمة الخريجات، أكدت خلالها حرصهن لمواصلة مسيرة تحصيل العلم، والالتحاق بركب قافلة البناء الوطني، مشيرة إلى ما تلقته وزميلاتها من علوم ومعارف ستساعدهن ليكن قدوة للأجيال القادمة، عبر أداء واجبهن بإخلاص تجاه المجتمع والوطن.

واختتم الحفل باستلام الطالبات المتفوقات وثائقهن من وكيلة الجامعة لشؤون الطالبات .