بالفيديو.. مهرجان تمور الجوف الخامس يجذب الآلاف من الزوار

علي العنزي(صدى):

شهدت مدينة التمور في محافظة دومة الجندل إقبال الآلاف من الزوار لمهرجان تمور الجوف الخامس خلال الإجازة الأسبوعية, حيث شهد المهرجان الذي تنظمه بلدية دومة الجندل في مدينة التمور, حضوراً فاق أيامه الماضية من كافة المناطق الشمالية, وكان المهرجان قد انطلق الاثـنـيـن الماضي, ويستمر حتى الرابع من شعبان تحت شعار “حلوة وطن”.

وكما شهد المهرجان زيارات مختلفة وسط أجواء جميلة تمتعت بها منطقة الجوف, وكان لمعرض التمور بالمهرجان النصيب الأكبر من الزيارات وتداول المبيعات حيث يعرض فيه 60 مزارعاً أكثر من 50 نوعاً مختلفاً من تمور منطقة الجوف أبرزها تمر حلوة الجوف. .

وهناك أنواعاً مختلفة من الثقافات المتنوعة والفنون البصرية ما بين المرسم الحر للفنون التشكيلية, والخط العربي, والتصوير الفوتوغرافي, إضافة للمعروضات المتنوعة من مكتبات ومنتجات ومشغولات بالسعف, ومأكولات ومنتجات سعودية.