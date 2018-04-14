الصندوق العقاري يوضح مواعيد سداد أرباح القرض

عادل الحربي(صدى):

أعاد الصندوق العقاري التذكير بمدة سداد تمويل البناء الذاتي للمستفيدين، الأمر أسهم فى زيادة مبالغ القروض للمواطنين بنسبة 35%، لافتًا إلى أن هناك هندسة مالية لتوفير المبالغ الذى يرغب بها المواطن.

وقال الصندوق العقاري ردًا على استفسار مواطن في هذا الشأن عبر موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، ” خلال مدة البناء، سيتم سداد أرباح التمويل لكل دفعة فقط، أما سداد كامل القسط فسيبدأ بعد إتمام البناء ” .

وتأتي الحملة التفاعلية للصندوق العقاري والإسكان بمشاركة واسعة من قبل البنوك والجهات التمويلية المشاركة في برنامج ” القرض العقاري ” ، وتهدف الحملة إلى توعية جميع المستفيدين على قوائم الانتظار بالمنتجات والحلول المتوفرة للتمويل العقاري، وآليات التقديم، إضافة لتوفير خدمة تحديث بياناتهم.