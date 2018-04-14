إصدار جديد من ” فايرفوكس ” يمنع من تتبع المستخدمين

واشنطن(صدى):

طورت شركة البرمجيات الأمريكية ” موزيلا ” إصدار جديد من برنامج تصفح الإنترنت ” فايرفوكس ” للأجهزة الذكية التي تعمل بنظام التشغيل ” آي.أو.إس ” حيث أصبح خيار حماية الخصوصية، خاصية أساسية في المتصفح.

وبإمكان الإصدار الجديد من ” فايرفوكس ” للهاتف الذكي ” آيفون ” والكمبيوتر اللوحي ” آيباد ” ، منع مواقع الإنترنت من تتبع نشاط المستخدم على الإنترنت.

ويحتوي المتصفح ” فايرفوكس ” خيارا يدعى ” الحماية من التتبع ” ويمنع تفعيل برامج التتبع الموجودة على مواقع الإنترنت والتابعة لناشري المواقع أو شركات الإعلانات وشركات التكنولوجيا العملاقة مثل ” غوغل ” و ” فيسبوك ” ، ولكن الإصدار الجديد يتضمن تفعيل خيار الحماية من التتبع بشكل افتراضي على أجهزة ” آبل ” بحسب شركة ” موزيلا ” .